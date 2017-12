Dr Loester recebe certificado “Amigo dos Direitos Humanos“ em solenidade

Na segunda- feira (18) a Subsecretaria de Direitos Humanos juntamente com Segov, realizaram cerimônia de entrega da primeira edição do Prêmio Amigo dos Direitos Humanos 2017 para 88 pessoas que realizaram ações relevantes as causas sociais. Autoridades, parlamentares, amigos e familiares dos homenageados participaram da solenidade. Na abertura do evento a apresentação cultural ficou por conta da cantora Gabriely Barros que interpretou as canções Trem Bala e A gente nunca conversa.

Na abertura do evento o Prefeito Marquinhos Trad (PSD) que assinou Decreto Municipal que institui no calendário cívico do município o Prêmio Amigos do Direitos Humanos, falou da importância da ação. “Hoje dia 18 de Dezembro estamos realizando ato de demonstração positiva e incontestável da alegria daqueles que acreditam no amor ao próximo. Nós somos uma só família, independente do credo, etnia, escolha de gênero, independente daqueles que dormem na rua e daqueles que começam embranquecer seus cabelos, porque para deus somos todos filhos do mesmo pai.” enfatizou Marquinhos.

O Vereador Dr Loester Nunes de Oliveira (PMDB) foi homenageado pela subsecretaria de Direitos Humanos Violados, “Me sinto muito feliz em poder participar, auxiliar de alguma forma devemos voltar nosso olhar para as causas sociais”. Alerta Dr Loester.

“A população precisa de um Prefeito que governa com o coração, uma gestão humanitária, e é isso que o Marquinhos fez no primeiro ato de seu governo, foi criar subsecretaria de Direitos Humanos”, disse o secretario da Subsecretaria de Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior.

CRÉDITO: Andrea Barros Assessoria de Imprensa do Vereador

