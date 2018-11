Dr. Loester solicita Rondas Policiais, limpeza da praça da Bolívia e implantação de Academia ao Ar livre para vários bairros da Capital

Após várias reclamações e pedidos de moradores e líderes de bairros em seu gabinete, o Vereador Dr. Loester Nunes de Oliveira (MDB) solicitou junto a SISEP – Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e Habitação, operação tapa-buracos nas Ruas de vários bairros da Capital, esta indicação é a campeã de solicitações. Nestas ruas segundo os moradores, tem diversos buracos espalhados em toda sua extensão causando transtornos e insegurança aos motoristas e pedestres.

A Ronda Policial é para dentro do Parque Sótero, o morador Paulo da Silva (58), disse que adolescentes estão praticando atos libidinosos, “Em plena 16h da tarde um casal estava deitado debaixo da árvore e praticando sexo ao ar livre. Com criança e família olhando, uma falta de respeito.” reclama Paulo. Ele reclama também da calçada danificada em volta do parque, “Esses dias um senhor tropeçou e caiu, bateu o rosto e se machucou por conta da calçada toda danificada, “finaliza Paulo.

A implantação de Academia ao ar livre na Praça São João Venceslau Leite de Barros, é para o Bairro Coopharádio. No Jardim Carioca, a solicitação é para implantação de um Posto Policial na praça principal do bairro, lideranças do bairro disse que se faz necessário policiamento para acabar com a criminalidade na região e proporcionar segurança aos moradores.

Expositores da Praça da Bolívia solicitaram a volta da manutenção da limpeza da praça, “A demora na limpeza e más condições da praça como rachaduras, acúmulo de lixo, mato alto, entre outros, afasta as pessoas daqui “, diz expositor que não quis se identificar.

O Vereador Dr Loester avisa que seu gabinete está aberto a toda população, ou contato pelo email [email protected], e pelos telefones 3316-1520 ou 3316-1670.

