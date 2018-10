Dr Loester solicita sincronização de semáforos, substituição da tampa de galeria de água pluvial no Bairro Santo Amaro e Jardim Columbia

O Vereador Dr Loester Nunes de Oliveira (MDB) solicitou a SISEP as seguintes indicações : Sincronização de semáforos para a região central, a substituição da tampa de galeria da água pluvial nas Ruas Jerusalém no Bairro Santo Amaro e também na avenida Turupari Jardim Columbia, nesta semana a tampa está com vazamento e causando transtornos aos moradores e motoristas que por ali transitam.

Já a operação tapa-buracos, a solicitação são para as ruas José Eduardo Rolin e Elvira Coelho Machado no Bairro Miguel Couto. E também na Rua Julia Maksud no Bairro Monte Castelo. As Ruas Marques de Leão e Aracruz no Bairro Novos Estados, Carlos Gardel e Filomena Segundo Nascimento no Recanto dos Rouxinóis. São várias as reclamações de prejuízos, segundo motoristas e pedestres pela quantidade de buracos existentes nas ruas destes bairros.

Já nos Bairros Jardim Columbia e Jardim Guanabara a solicitação é para troca de lâmpadas nas Ruas Camaraipe e Samburá, Pois a falta de iluminação está aumentando número de assaltos nestes Bairros. O serviço de patrolamento, cascalhamento e compactação do cascalho é para o Jardim Columbia.

Créditos Assessoria de Imprensa do Vereador

