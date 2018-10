Dr. LUIZ OVANDO (PSL) – Médico Cardiologista e candidato a Deputado Federal

A luta pela preservação da família e da vida

Dr. LUIZ OVANDO (69): Cardiologista clínico e palestrante. Casado com D. Clotildes Ovando há 42 anos. Corumbaense, pai, avô e membro da 3ª Igreja Batista. Coordenador do Programa de Residência em Clínica Médica e atual coordenador da COREME (Comissão de Residência Médica da Santa Casa de Campo Grande – MS). Defensor da vida como médico. É candidato a Deputado Federal pelo PSL, que tem Jair Bolsonaro como candidato a Presidência da República. Defensor da família e da vida, combate a ideologia de gênero que conspira, degrada e vulgariza a família.

Boca: A palavra de um médico é sempre um bálsamo para qualquer pessoa que está sofrendo…

Dr. LUIZ OVANDO – “Devo isso ao querido e saudoso Prof. Dr. João Pereira da Rosa. No meu primeiro dia de aula, aos 19 anos de idade, ensinou-nos que a partir daquele momento não teríamos mais tranquilidade. Ficamos assustados e ele acrescentou “Quando se fala que é estudante de medicina ou médico, seja aonde quer que se esteja, alguém vai dizer de um incômodo que está sentindo ou de alguma doença pessoal ou na família” e explicou que “Isso faz parte da confiança das pessoas no médico, o que nos confere um poder sobre nossos semelhantes, daí a grande responsabilidade que passamos a ter nessa brilhante carreira”.

Boca: A vida do médico é cheia de responsabilidades…

Dr. LUIZ OVANDO – “O médico tem uma responsabilidade enorme sobre as pessoas, e isso explica por que muitos querem ter filhos formados em Medicina. É uma carreira que exige longos estudos para toda a vida. Veja a explosão dos cursos de Medicina que passaram a existir no Paraguai fronteira com o nosso estado onde dizem existir cerca de 10 mil acadêmicos, a maioria de brasileiros”.

Boca: Existe falta de médicos em nosso país?

Dr. LUIZ OVANDO – Não existe falta de médicos e sim, uma má distribuição devido aos problemas econômico-regionais, pois há no país cerca de 328 escolas médicas que formam cerca de vinte mil médicos por ano. A relação médico/população, preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 2 médicos por 1000 habitantes. Há cidades com cerca de 1 medico para 250 habitantes, ou seja 4 médicos para cada 1000 habitantes; significando, portanto, uma concentração exagerada em alguns centros e a falta em outros, denunciando assim, uma falta de politíca de saúde do pais. O que pesquisamos e de uma carreira de estado para o médico conforme a PEC 454/2009, para interiorizar o médico e resolver os problemas de saúde do interior do país.

Boca: Não ter hora para atender é um problema na profissão?

Dr. LUIZ OVANDO – “De forma alguma. Sempre digo que há três profissões que convivem com os infortúnios: delegado, pastor ou padre e o médico. Também fiquei sabendo por você a existência de uma quarta profissão a se incluir entre os ‘sem horários’: o jornalista”.

Boca: Conte sobre esse lado humano da profissão médica que o faz se preocupar com a vida das pessoas. É possível?

Dr. LUIZ OVANDO – “Perfeitamente! As famílias sempre foram muito orgulhosas por terem um médico na família. Isso vem mudando um pouco, mas ainda continuam procurando a profissão médica. O médico tem uma influência social, individual e o mais importante é que a essência de tudo é a vida. Deus é vida. Então Deus nos concede a capacidade de gerar vidas através da nossa relação com uma mulher e assim geramos um filho e o espirito. Daí pra frente ninguém quer perder a vida, pois não nascemos para morrer e sim para viver a vida eterna. O médico é aquele que ameniza o risco da perda da vida e disso advém o seu poder, então temos que ser coerentes com a nossa profissão. O médico tem a função de preservar a vida como médico, como homem defendendo a família e até do ponto de vista de identidade de gênero”.

Boca: Esse assunto está se tornando trinitroglicerina pura…

Dr. LUIZ OVANDO – “A tal ‘ideologia de gênero’ que muita gente está abraçando, sem saber no fundo ela significa, é uma ameaça à vida. Todas às vezes que temos dificuldades para identificar homem ou mulher ou facilitar relacionamento homoafetivo isso complica e cria uma ameaça à vida”.

Boca: Pode nos explicar mais sobre isso?

Dr. LUIZ OVANDO – “O que acontece é o seguinte: eu não posso ser determinado ‘homem’ ou ‘mulher’, ‘macho’ ou ‘fêmea’ simplesmente pela minha vontade, porque tudo está na essência do indivíduo, na marca e no caráter que é o cromossomo. Possuímos os cromossomos ‘x e y’, portanto, homem. A mulher é cromossomo ‘x’. Então, cada célula desse indivíduo você acha um cromossomo ‘xx’ se for mulher, e ‘xy’ se for homem. Não é o “meio” que irá determinar se ele é ‘homem’ ou ‘mulher’. Isso já vem impresso, determinado desde a concepção. Quando você muda isso, o celebro relativo ao emocional do indivíduo já determinou o seu comportamento. Ele poderá até ter ‘trejeitos’, mas continuará sendo “homem” e a mulher a mesma coisa. Mudanças, interferências causam angustias e sofrimentos emocionais. Essas interferências acabam levando muita gente ao suicídio”.

Boca: O senhor já foi candidato várias vezes e sempre com muitos votos sem nunca ter assumido um cargo político. Por que?

Dr. LUIZ OVANDO – “Na verdade eu nunca me dobrei a essas situações de acertos e conchavos que ainda existem, apesar do enfraquecimento desse comportamento devido às operações como por exemplo a Lava-Jato. É um começo desse desmonte, mas muita gente ainda insiste e persevera para que todo esse mal continue existindo. Na última eleição que concorri obtive 2.940 votos. Uma excelente votação onde gastei apenas R$ 16 mil reais. Fui o ‘vigésimo-quarto’ mais votado, mas o sistema empossou vereadores menos votados devido aquela complicada fórmula do chamado ‘coeficiente partidário’. Na época nosso partido não quis fazer coligações. Foi um erro estratégico”.

Boca: O senhor é candidato a Câmara Federal pelo PSL, o partido do Bolsonaro.

Alguma boa expectativa?

Dr. LUIZ OVANDO – “Expectativas positivas. Há uma atitude espontânea das pessoas a abraçarem a nossa candidatura. Dá pra sentir essa vibração. Aproveito a oportunidade para pedir o voto aos leitores: Nosso número para deputado federal é ‘1707’. Prometo trabalhar em defesa da família, saúde, educação. Temos o Projeto JOQUEBEDE em apoio às nossas heranças´a dos nossos filhos, a dos nossos pais e do nosso País, que precisam verdadeiramente dessa valorização. Somente assim conseguiremos prosseguir. Peço que divulgue essa ideia”.

Boca: Como está, a eleição ficou mais justa?

Dr. LUIZ OVANDO – “Sim, mas ainda tem muita gente com dinheiro enterrado ou guardado da eleição anterior. Mas o sistema melhorou muito ao exigir que apresentemos informações sobre a nossa vida pregressa, coisa que no passado não existia. É por isso que existe hoje candidatos presos, outros sob investigações, etc. Acredito que de agora em diante aquele negócio de determinada pessoa eleger até um poste, vai acabar”.

Boca: Algo mais?

Dr. LUIZ OVANDO – “Quero agradecer a oportunidade de poder me expressar como um cidadão em busca do bem-estar de todos e que por isso, mais uma vez, se coloca à disposição dos eleitores para prestar serviços a eles através da política. Muito obrigado”.

