Dr. Paulo Siufi ressalta importância de leis que contemplam farmacêuticos

O deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária desta quinta-feira (19), para ressaltar a importância de leis propostas por ele e que contemplam os farmacêuticos que atuam em Mato Grosso do Sul.

Segundo o parlamentar, que preside a Comissão de Saúde da Casa de Leis, os profissionais têm atuação decisiva no atendimento e promoção em saúde. “É uma categoria extremamente importante e que merece todo o nosso respeito e reconhecimento. Não pode fechar diagnóstico, mas orienta com relação ao uso correto dos medicamentos. Tem conhecimento aprofundado para isso”, explicou.

No último dia 16 de abril, duas leis de Siufi foram publicadas no Diário Oficial e passaram a vigorar no Estado. A Lei 5.183/18 estabeleceu diretrizes para a regulamentação dos serviços clínicos farmacêuticos. Pela nova legislação, o farmacêutico especializado em farmácia clínica poderá orientar o cliente com relação ao receituário prescrito, sem alterar a prescrição médica, com objetivo de adequar as farmácias clínicas que funcionam nas farmácias do Estado ( leia mais ).

A Lei 5.180/18 obriga as farmácias, drogarias e unidades públicas a manterem recipientes para a coleta de medicamentos, cosméticos e insumos farmacêuticos vencidos e instituir a política de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto ( saiba mais ).

O deputado lembrou, ainda, a Lei 5.034, publicada no Diário Oficial no dia 31 de julho de 2017, que estabeleceu a redistribuição dos farmacêuticos que entrarem em suplência temporária ou eventual, nas farmácias localizadas nos hospitais e nas unidades básicas de saúde. “Somos defensores incansáveis desses profissionais”, ressaltou Siufi. Representantes de entidades que atuam em defesa dos direitos dos farmacêuticos estavam presentes à sessão ordinária.

