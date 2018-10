Dr. Sami alerta sobre a importância da prevenção ao câncer de mama

Segundo tipo com maior incidência entre as mulheres, o câncer de mama corresponde a 25% de casos de câncer no Brasil, segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva).

Para alertar sobre a importância da prevenção, em especial no período denominado Outubro Rosa, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB), que ´[e médico ginecologista e obstetra, esclareceu durante a sessão desta quinta-feira (04) da Câmara Municipal sobre a doença. “Como ginecologista há 37 anos, vejo que precisamos reforçar a conscientização. Em pleno século 21, vemos grande quantidade de mulheres morrendo de câncer de mama e de colo de útero, sabendo que a prevenção é o melhor remédio”, avaliou o vereador.

Dr. Sami enfatizou ainda que 90% dos casos de surgimento de nódulos são detectados durante o auto-exame. “Os exames periódicos são muito importantes. A mulher que tem caso da doença na família deve realizar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. As que não tem, ao menos a cada dois anos. Questões como sedentarismo e alimentação inadequada também influenciam para o aparecimento da doença. É importante ter consciência que a prática de exercícios físicos e alimentação saudável são fatores preventivos”, destacou.

Apesar da gravidade, Dr. Sami, revela que diagnosticada a tempo, a doença tem grande probabilidade de cura. “É importante procurar o médico antes da doença se agravar. Se diagnosticada precocemente, as chances de cura chegam a 110%. Se você se ama, se cuide, porque com certeza há muitas pessoas que te amam e precisam de você”, declarou Dr. Sami.

Outubro Rosa – De acordo com o INCA, o movimento Outubro Rosa nasceu na década de 1990, visando estimular a participação da população, em especial as mulheres, no controle do câncer de mama. A data é celebrada todos os anos, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Comentários