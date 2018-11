Dr. Sami indica ações de melhorias para bairros de Campo Grande

Durante visitas aos bairros ou em atendimento às solicitações encaminhadas pela população, o vereador DR. Wilson Sami (MDB) conhece as principais necessidades de cada região e com isso, segue seu trabalho em prol dos campo-grandenses.

Durante a sessão da última terça-feira (13) da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador apresentou indicação para reparos e melhorias para seis bairros da Capital. “As solicitações incluem operação tapa-buraco, revisão de iluminação pública e revitalização de sinalização de trânsito, reparos simples, mas essenciais para segurança de todos”, avalia o vereador.

As indicações de operação tapa-buraco foram direcionadas à rua Gabinete, na Vila Ipiranga, rua dos Jasmins, no Jockey Club e rua Piratininga, no Jardim dos Estados.

Dr. Sami solicitou substituição da iluminação pública com problemas nas ruas Quintino Bocaiuva, no Jardim Paulista, na rua Guinarte Medeiros e rua Venâncio Borges do Nascimento, no Jardim TV Morena.

Já na rua Rio Grande do Sul, entre a rua Amazonas e avenida Fernando Corrêa da Costa, foi solicitada pintura da sinalização de trânsito, tanto horizontal quanto vertical.

Todas as indicações apresentadas pelo vereador foram encaminhadas ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) para as devidas providências.

Comentários