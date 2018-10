Dr. Sami indica melhorias a oito bairros de Campo Grande

Sempre atento às principais necessidades de cada bairro de Campo Grande, somente na última semana, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) apresentou 14 indicações de melhorias para oito bairros da cidade.

As indicações incluem revisão de sinalização de trânsito, operação tapa-buracos e instalação de tambas de bueiros abertos. “Um dos principais problemas espalhados pela cidade são os buracos nas vias, situação agravada em decorrência das chuvas recentes. É preciso atenção a estas demandas, pois, afetam diretamente a segurança da população”, avaliou Dr. Sami.

Para a região central, na rua Calógeras, esquina com a Dom Aquino, a indicação foi de revisão no funcionamento do semáforo, assim como da sinalização de trânsito horizontal.

Já para o Jockey Club, o vereador indicou que o bueiro localizado na rua Palmas fosse tampado, evitando assim quedas e acidentes com veículos.

Operação tapa-buraco foi indicada para a rua Marquês de Herval, na Mata do Jacinto; rua Gualter Barbosa, no Jardim Campo Belo e rua Juvenal Corrêa, no Jd. Monte Líbano. Também foi solicitada a mesma ação na rua Severino Ramos de Queiróz, esquina com a Senador Ponce, na Vila Glória; rua Francisco Lopes, no Tiradentes e na rua Porto Novo, no Parque Novos Estados.

As indicações apresentadas pelo Dr. Sami apresentadas nas sessões da Câmara Municipal, são encaminhadas ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) para devidas providências.

Comentários