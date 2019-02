Dr. Sami indica melhorias para 10 bairros de Campo Grande

Somente na primeira semana após o início das sessões ordinárias de 2019 na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) apresentou cerca de 25 indicações de melhorias para os bairros de Campo Grande.

As solicitações incluem: revisão de iluminação, operação tapa-buraco, limpeza de calçadas e terrenos, policiamento ostensivo e cascalhamento de ruas dos bairros: Tijuca, Guanandi, Oliveira III, Taveirópolis, Monte Castelo, Coophavila, Jardim Paradiso, Zé Pereira, São Jorge da Lagoa e Jardim São Bento.

“Mesmo durante o recesso, mantivemos nosso trabalho de visitas aos bairros e coleta de indicações por parte dos moradores. Todas as indicações serão encaminhadas ao Gabinete do Prefeito e contamos com solução ágil para todos os casos”, afirmou o vereador.

Mesmo durante o recesso parlamentar, Dr. Sami manteve intensa agenda de trabalho, com realização do gabinete itinerante no Jardim Anache, em 26 de janeiro e reuniões com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela; secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva e o presidente da EMHA (Agência Municipal de Habitação) Enéas José de Carvalho, onde debateram ações de melhoria para Campo Grande.

Comentários