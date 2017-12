Dr. Sami recebe homenagem por apoio ao trabalho do Cotolengo Sul-mato-grossense

Representantes públicos que atuaram em prol do Cotolengo Sul-mato-grossense, entidade sem fins lucrativos voltada ao atendimento de crianças e jovens carentes, com paralisia cerebral, foram homenageadas no dia 29 de novembro com o 1º Prêmio Amigos do Cotolengo.

O vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) foi um dos homenageados, devido seu trabalho na Câmara Municipal, onde conseguiu aprovação de emendas para que a instituição recebesse auxílio para reforma das cadeiras de rodas, essenciais para as crianças e jovens atendidos.



“O Cotolengo realiza um trabalho sério e indispensável a estas famílias, que muitas vezes contam apenas com a entidade para proporcionar atendimento e qualidade de vida a seus familiares com paralisia cerebral. Esse trabalho merece ser reconhecido e receber todo apoio”, afirmou Dr. Sami.



Além do vereador, o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, representantes da iniciativa privada, deputados e demais representantes da Casa de Leis Municipal foram homenageados.



Sobre o Cotolengo – Em Campo Grande, o Cotolengo atende cerca de 30 pessoas com idade até 22 anos, com paralisia cerebral grave, todas de famílias carentes. No local, as crianças e jovens recebem atendimentos específicos como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, entre outros voltados para proporcionar conforto e qualidade de vida.

A entidade necessita de doações para manter seu trabalho. Mais informações no http://www.cotolengo.com.br

CRÉDITO: Assessoria do Vereador

