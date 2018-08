Dr. Sami solicita atenção à segurança e pavimentação de dois bairros da Capital

Na primeira sessão do novo semestre no legislativo municipal, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) indicou ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) atenção à segurança no bairro Santo Antônio e à pavimentação no bairro Cidade Jardim.

Para o bairro Santo Antônio, o vereador solicitou rondas permanentes, em especial na rua José Barnabé de Mesquita, onde, segundo moradores, há registros constantes da ação de marginais, com registros de roubos, furtos e violência. “Esse clamor por ajuda comprova a necessidade de no mínimo uma ronda policial ostensiva para restabelecimento e reestruturação das condições de convivência pública do local”, explica Dr. Sami.

Já para o bairro Cidade Jardim, o vereador indicou, também atendendo à solicitação de moradores, o estudo da pavimentação asfáltica na rua Imbé, pois há um desnível no asfalto que faz gerar um acumulo de água parada. “O problema resulta na proliferação de de insetos, como o mosquito transmissor da dengue. Este problema exige urgência na solução, tendo em vista a preocupação com o meio-ambiente, saúde e qualidade de vida”, defendeu.

