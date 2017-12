Dr. Sami tem atuação voltada à valorização dos profissionais da saúde

A atenção às questões relacionadas à saúde foi uma das principais iniciativas do vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) durante o primeiro ano integrando o Legislativo Municipal.

Durante momentos difíceis, como a greve dos médicos em junho ou manifestos dos trabalhadores da saúde pública, o vereador buscou defender a categoria, mas prezando sempre pelo princípio do atendimento e preocupação do bem-estar da população em geral.

“Sou médico de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) há quase 28 anos e presto solidariedade aos profissionais que recebem miséria e todos os dias precisam pedir para ter condições dignas de trabalho. O reajuste foi promessa de campanha do prefeito e esperamos que ele não venha agora com repressão contra os médicos”, enfatizou o vereador à época, onde os médicos solicitavam reajuste de 27,5% sobre a remuneração.

Em julho, durante aprovação por unanimidade do reajuste salarial dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e médicos veterinários, Dr. Sami manteve seu apoio abertamente declarado à categoria, destacando a dificuldade enfrentada pelos profissionais da saúde da Rede Municipal, não apenas os médicos, mas todos os que atuam no segmento, que muitas vezes atuam em jornadas duplas para completar a renda, devido os baixos salários e que também sofrem com falta de estrutura em seus locais de trabalho. Entretanto, o vereador sempre foi favorável à manutenção do atendimento à população, mantendo a premissa de que nenhum cidadão pode ficar sem atendimento e atenção à saúde.

“É inadmissível que o servidor tenha que mendigar por seus direitos, que muitos trabalham em cargas-horárias de oito horas por dia e depois ainda façam horas extras em outras funções para completar a renda. Necessitamos de salário digno e um piso para cada categoria, condizente com a função. Meu voto sempre será sim pelo trabalhador, pelo profissional da saúde, por quem zela e cuida da população. Mantenho a opinião de que é preciso dialogar com suas bases, negociar por melhorias. Estou com projeto de Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais da saúde e vou trabalhar por isso”, destacou o vereador.

Já em outubro, Dr. Sami denunciou a falta de médicos obstetras na saúde pública da Capital. De acordo com o vereador, a ausência de profissionais em outras regiões da cidade resulta na sobrecarga o atendimento nos postos onde há profissionais atendendo.

“Quero denunciar essa situação, não há obstetras na saúde pública da cidade. Ontem mesmo houve sobrecarga aos profissionais do posto do Silvia Regina, que atenderam mais de 20 gestantes de outros bairros, onde não há obstetras disponíveis”, revelou Dr. Sami.

O vereador avaliou ainda como absurda a falta de estrutura para realização de exames básicos durante a gestação.

“Acredito que há até um certo comodismo por parte dos colegas políticos diante dessa situação que precisa ser resolvida. Muitas vezes peço um exame no dia 5 e a gestante só consegue agendar para o dia 29 e ainda espera um ou dois meses para receber o exame, isso quando acaba deixando de fazer os exames básicos e primordiais”, revelou.

Durante a condução da Solenidade em Homenagem ao Dia do Médico, realizada em novembro, Dr. Sami pediu mais valorização da classe médica.

“O setor da saúde passa por dificuldades em todo o Brasil e esses profissionais fazem toda a diferença, que lutam pela saúde e trabalham pela população. Este é o momento de resgatar o respeito a esse profissional tão importante”, defendeu Dr. Sami.

Logo no início de seu mandato, em março, o vereador iniciou sua trajetória de luta pelos profissionais da saúde, quando pediu segurança nas unidades de saúde, devido casos constantes de discussões e até mesmo agressões contra funcionários e médicos.

Após o problema da instabilidade na segurança ser levantado por parte do Legislativo Municipal, o vereador Dr. Wilson Sami (PMDB), apontou como uma possível via de solução, a implantação de um sistema humanizado de atendimento do sistema público. Fator que não só poderia melhorar a relação entre pacientes e funcionários, como promoveria grande reconhecimento a trabalhadores da saúde pública.

“Se humanizarmos o serviço público, isso desde o agente de segurança, passando pela recepção até os profissionais de saúde, o paciente que chega debilitado física e emocionalmente às unidades de saúde, compreenderão com maior clareza que, muitas vezes o atendimento não é tão ágil, diante da grande demanda e fluxo de pessoas. Mas se bem recebido, ele se sentirá abraçado e confortado desde sua chegada”, salientou o vereador.

Em 2018 o trabalho com olhar voltado ao setor da Saúde terá continuidade por meio do vereador Dr. Sami.

CRÉDITO: Assessoria do Vereador

