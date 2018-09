Dr. WILSON SAMI (MDB) – Vereador e candidato a deputado federal

A relação médico/parturiente

WILSOIN SAMI (65), com mais de 30 dedicados mais à Medicina, casado e pai de dois filhos. Filho de imigrantes libaneses nasceu e se formou em Campo a Grande, onde concluiu sua graduação na UFMS. Atuando como ginecologista e obstetra na Saúde Pública, já fez mais de 10 mil partos e cultiva amizade e carinho por suas pacientes e colegas de trabalho. Sua preocupação com o bem-estar da população o levou a realizar palestras gratuitas sobre amamentação e prevenção ao câncer de mama e de colo do útero às pacientes do posto de saúde e nas escolas, orientou jovens sobre os riscos das drogas e prevenção à DST e gravidez precoce. Cristão atuante, ajudou salvar gestantes e bebês por meio do Disk-Aborto. Atualmente em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Campo Grande, luta pela saúde, prevenção às drogas, pela família e pela vida. É candidato a deputado federal.

*Por B. de Paula Filho

Boca: O senhor é um recordista em partos. Quantos feitos até hoje?

DR. SAMI – “Uma conta difícil de ser feita, mas devo ter chegado a uns 10 mil. Só da Maternidade da Cândido Mariano, Pró-Matre e Santa Casa tirei plantões por 10 ano. Fica forte os laços de confiança entre parturiente e médico e ela se reforça no momento do parto”.

Boca: Parece que as crianças estão nascendo mais cedo?

Dr. SAMI – “A prematuridade tem muitas causas básicas. Um pré-natal bem feito reduz bem o índice de prematuridade. Também é importante a disciplina das pacientes durante o processo gestacional. É necessário que sigam a orientação médica em relação à alimentação saudável, à redução do sal e aos alimentos ricos em proteínas. Culturalmente nos alimentamos mal e com isso surgem: a diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia causada por falta disciplinar na dieta alimentar. É necessário que se façam exames regulares onde se verifica o estado da gestação e do feto”.

Boca: Como vereador atuante e agora candidato a Deputado Federal, figura pública conhecida e querida da população, qual a maior dúvida das gestantes nas suas visitas aos bairros?

Dr. SAMI – “Quando se trata do primeiro filho é sobre como será o parto, o primeiro atendimento. Na rede pública nós médicos, não fazemos o parto. Quem faz é o plantonista. Por isso as mães tem o medo de que irão encontrar uma pessoa estranha e que não acompanhou o pré-natal. Antigamente eu atendia as minhas pacientes de pré-natal e de Posto de Saúde, inclusive. Já sai muitas vezes nas madrugadas para fazer partos pelo SUS”.

Boca: Os costumes médicos estão mudando?

Dr. SAMI – “Sou daquele que quando a paciente ligava informando que a bolsa havia se rompido e estava perdendo líquido e com contrações, mandava que ela subisse para a Maternidade e muitas vezes cheguei antes delas. Há um relacionamento de amizade e confiança entre o médico pré-natalista e parturiente. Hoje isso não mais acontece”.

Boca: A relação médico/parturiente está sendo prejudicada?

Dr. SAMI – “Causa muito insegurança à gestante. Ela se apega ao médico como um amigo e a confiança se torna mútua. A dificuldade atual se deve a uma lei do governo federal que impôs um índice de parto cesariano de 40%. O parto normal só pode ser normal depois que a criança nasce. Antes não tem como saber. Por isso parei de atender pacientes de SUS, e sempre que posso invoco a importância do vínculo médico/paciente para um parto seguro”.

Boca: O que mais pedem no seu ‘Gabinete Itinerante’ na Câmara?

Dr. SAM – “Primeiro: a nossa proposta derrubou afirmações de que vereadores só apareciam nos bairros de 4 em 4 anos. Visitamos praticamente todos os bairros entre eles o Jardim Aeroporto, Jardim Petrópolis, Rita Vieira, Mario Covas. Levamos apoio jurídico, social, acolhemos reivindicações e resolvemos mais de 90% das solicitações. No jurídico, por exemplo, resolvemos questões como: pensão, casos de defensoria pública. As indicações se referiram mais a buracos, troca de luminárias, terrenol baldios invadidos por matagal e lixo, entulhos, etc”.

Boca: Como vai o entrosamento entre a vereança e a prefeitura?

Dr. SAMI – “Muito bom, proveitoso e respeitoso. Há uma harmonia entre o executivo e o legislativo, produtiva para as duas partes. Nossas reivindicações são correspondidas porque são feitas em nome do povo, e com isso conseguimos implantar duas academias ao ar livre, pontos de ônibus cobertos, etc. O Prefeito Marquinhos Trad é acolhedor e interessado na melhoria da cidade, exemplo disso é o ‘Reviva Centro’ que depois de finalizado vai mudar o comércio da nossa área central”..

Boca: Seu “Informativo de mandado” referente a junho mostra que o senhor fez mais de mil indicações…

Dr. SAMI – “Abrimos um canal de comunicação para as pessoas. Podem se comunicar por telefone, e-mail, etc. Assim estaremos em todos os lugares aonde necessitarem da nossa presença ou do nosso trabalho parlamentar”.

Boca: e sua campanha como candidato a deputado federal?

Dr. SAMI – “Sou filho desta terra. Nascido, criado e formado aqui. Fui eleito vereador com 2.608 votos sem qualquer estrutura. Quero ser deputado federal para fazer mais pela nossa população. Colocando meu nome à disposição, gostaria que nossos eleitores avaliassem o nosso potencial e se possível nos lembrassem na hora da escolha. Agradeço a oportunidade e deixo a todos o meu abraço”.

