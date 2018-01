Dupla de assaltantes usa faca para roubar celular de jovem em Dourados/MS

Informações do site Dourados News uma Mulher de 21 anos, moradora no Jardim Climax foi assaltada na noite de ontem (4) no município de Dourados/MS por dois homens armados com uma faca. Informações revelaram que o assalto ocorreu por volta das 20h30.

O BO registrou que a vítima caminhava pela rua Adroaldo Pissini e próximo ao cruzamento com a rua General Osório foi abordada pelos suspeitos que a ameaçaram. E logo foram exigindo que a jovem entregasse o celular e fugiram.

A Depac do Município registrou o caso e segue investigando.

Informações do Site Dourados News

Comentários