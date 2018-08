Dupla é presa com 1 t de maconha em caminhão baú

CAARAPÓ-MS (Correspondente) – Geovani Alves Moreira (25) e Jurandir Fernandes (54) foram presos por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na MS-156, na região de Caarapó/MS.

Uma abordagem do DOF resultou na apreensão de 1.131 Kg de maconha. A dupla estava num caminhão baú, placas do Paraná. Os bombeiros auxiliaram com uma máquina de corte na lataria do veículo, onde se encontrava os entorpecentes. Presos revelaram que receberiam R$ 2.000,00 reais pela entrega droga em São Paulo/SP. Foram encontrados ainda um maço de dinheiro.

Autuados em flagrante foram encaminhados ao xadrez.

