ITAPORÃ-MS (Correspondente) – Lucas Aparecido Rosa da Silva (22) e Luizinho foram mortos após troca de tiros com a polícia. Um terceiro criminoso foi preso. Fato aconteceu na noite de terça-feira (17), em Montese, distrito de Itaporã/MS.

O trio assaltou um comércio levando todo o dinheiro do caixa. Na fuga a pé deram de ‘cara’ com a policia e no confronto com os militares dois foram baleados e morreram no hospital.

A Policia encaminhou o sobrevivente a delegacia e responderá pelo crime de furto.

Comentários