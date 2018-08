Durante a convenção do PHS, Tenente Monaco oficializa sua candidatura a Deputado Federal

Na manhã deste sábado (04), durante a convenção do partido, Tenente Monaco oficializou a sua candidatura no PHS (Partido Humanista da Solidariedade) a Deputado Federal, ao lado de amigos e familiares,que prestigiaram o evento.

De acordo com o Presidente em Exercício da Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AME-MS), Tenente Vanderlei Lorensetti, “É importante esse momento político que vivemos para nossa associação onde, após um projeto iniciado há oito anos, conseguimos a união de todas as associações em torno do Tenente Monaco a deputado federal, isso para nós é um marco de vitória e de conquista. As entidades classistas da PM e BM nunca estiveram em um momento tão propício como este, com chances reais de eleger um representante na Câmara Federal. Estamos com o Tenente Monaco, unidos conseguiremos a vitória que é conquista do seu voto. Participe conosco irmão, policial, bombeiro militar, funcionários públicos. Tenham certeza de que o nome que a nossa associação trabalhou por mais de oito anos, para colocar nesse cenário, nós teremos um político e com certeza fará representação em todos os segmentos do Estado. Agradecemos o empenho de todos os diretores das Associações Militares e das entidades do Fórum dos Servidores de Mato Grosso do Sul”, diz Tenente Lorensetti.

Segundo Cabo Mario Sérgio Couto, Presidente da Associação e Clube Social da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, PM e BM, (ACSPMBM-MS), “Para nós é um momento inédito, impar da segurança pública, em especial da Policia Militar e Bombeiro Militar, nós apesar de sermos a grande força do Estado, passamos por um momento de debilitação na questão de representação e de reconhecimento, portanto, a candidatura do Tenente Monaco para nós é fundamental, para que tenhamos no legislativo federal alguém da nossa classe, alguém que comungue conosco as nossas dores, sabe das nossas necessidades, lamúrias, portanto, o Tenente Monaco para nós é a esperança de um novo tempo, é a esperança de conseguirmos aquilo que perdemos e aquilo que ainda não alcançamos, como representante classista da maior entidade de associações da policia militar e bombeiro militar, juntamente com minha candidatura estaremos apoiando essa candidatura em todos os lugares”, aponta Cabo Couto.

Para o candidato a Deputado Federal, Tenente Monaco, “Hoje foi um dia histórico para o nosso querido Mato Grosso do Sul, dia das convenções partidárias, onde nós fomos homologados como candidato a deputado federal, pelo PHS (Partido Humanista da Solidariedade), representando a esperança do povo Sul-Mato-Grossense. Estamos montando uma chapa forte, combativa, que vai brigar sim pela vaga de deputado federal para o nosso MS. Agora iniciaremos o trabalho da nossa campanha, colocando a sandália da humildade e percorrendo casa por casa, buscando essa conquista de um futuro de esperança para o nosso povo, vamos todos juntos rumo a vitória. Estou extremamente agradecido com a participação maciça de todos amigos, e agora mais do que nunca sou o candidato dos servidores públicos de MS, dos Policiais e Bombeiros Militares, de toda a sociedade Sul-Mato-Grossense” conclui, Tenente Monaco.

