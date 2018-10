LADÁRIO-MS (Correspondente) – Casal é atropelado durante pagode de bar. O fato ocorreu na noite de sábado (6), na Rua Dom Pedro II, em Ladário/MS.

O motorista contou que havia muita aglomeração no meio da rua, e não consegui evitar o atropelamento. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a mulher com fortes dores no quadril e hemorragia na cabeça e o homem com fortes dores na clavícula esquerda ao pronto socorro de Corumbá/MS.

