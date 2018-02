“É um exemplo a ser seguido”, afirma deputado Eduardo Rocha sobre vida de Dr. Wilson

O deputado estadual Eduardo Rocha, líder do MDB na Assembleia Legislativa, ficou extremamente sentido com a morte do ex-governador Wilson Barbos Martins, o Dr. Wilson, que faleceu na manhã desta terça-feira (13). Para o parlamentar, ele é um exemplo a ser seguido por todos os políticos.

“Hoje é um dia triste, de uma grande perda para Mato Grosso do Sul e para a política do nosso Estado. Dr. Wilson, como era conhecido o ex-governador Wilson Barbosa Martins, nos deixou. Deixa um legado importante na redemocratização do país, na luta que travou contra a ditadura, um homem a frente do seu tempo”, destacou Eduardo Rocha.

Rocha enfatizou que Dr. Wilson foi um governador sério, que construiu história em nosso Estado, um homem de uma vida ilibada, que deixa uma marca de pessoa comprometida com a população. É um exemplo a ser seguido por todos nós.

O emedebista, que por sinal foi o mesmo partido do ex-chefe do executivo estadual relembrou da homenagem que fez para Dr. Wilson. “Eu tive a honra de homenageá-lo ainda em vida, celebrando seus 100 anos, onde conseguimos reunir diversas autoridades e seus familiares. Uma noite de muitas recordações e emoções”, concluiu.

CRÉDITO: Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa Gabinete Deputado Eduardo Rocha

