EDITORIAL: ORDEM UNIDA À IMPRENSA

O me teórico presidente da ALMS, deputado Paulo Correia, legítimo representante e defensor dos anseios da FIEMS na nossa Assembléia Legislativa, chamou os órgãos de imprensa, na quinta-feira (14/02), para a cerimônia do “beija-mão”, algo que, de há muito, imaginávamos já tivesse sido extinto no relacionamento entre os políticos e a imprensa.

Comenta-se que a técnica utilizada pelo insosso presidente foi intimidatória. Sentou-se frontalmente aos convidados, olhando-os nos olhos e dizendo com aquela voz patopoliana: “Aqui quem manda sou eu. Esquece o Zé. Ele já era!”.

É a forma de tentar desmoralizar o 1º Secretário da Mesa Diretora, tentando afastá-lo dos amigos para denegrir-lhe o prestígio conseguido com a mais extraordinária condução da ALMS ao longo da administração passada, onde tudo passou a ser às claras e o ‘preto no branco’.

Fazer se render ao seu poder transitório e passageiro; tentar se fazer importante, individualizando o mandato que deveria ser coletivo e subdividido com os demais deputados é o mais crasso erro político desse amigão da JBS.

Numa Era Digital, tentar manietar a imprensa e como dar um tirambaço no próprio pé, pois nem todos estão dispostos à ‘beijar a mão’ de quem quer que seja, afinal, quando a imprensa se distancia dos poderosos, mais se aproxima do povo. O amesquinhamento político que se tenta implantar na Assembléia se divide em dois: os que concordam para se alinhar a essa ditadurazinha cabocla que se tenta implantar, e os que, orgulhosos pelo mandato conseguido se afastam com medo da óbvia contaminação advinda da aca da atual presidência.

No bojo das discussões esconde-se a poderosa FIEMS tentando transformar nossos deputados estaduais em ‘gado do rebanho pacífico que segue as regras’ e torcendo para que a metodologia draconiana do PC surta o efeito desejado

