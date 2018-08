Edson e Hudson em Campo Grande

Campo Grande que se prepare! Edson e Hudson estão de volta e desta vez prometem incendiar a ExpoMS Rural no dia 1 de setembro. “Estamos felizes, Campo Grande. Que honra! A noite será muito nossa”, diz Edson. “É sempre uma enorme satisfação voltar a essa terra que faz parte da nossa história. E já aviso que a festa não tem hora pra acabar”, fala Hudson.

Viajando o país com a turnê ‘Eu E Você De Novo‘, os irmãos vêm colecionando recorde atrás de recorde. Casas lotadas, ingressos esgotados e, na ponta da língua, as novas canções que se transformaram em hits, ‘Não Deixo Não’ e ‘Nosso Contrato’, campeãs em execuções nas rádios em todo o Brasil e frutos do mais recente DVD lançado em parceria com a Universal Music e a Live Talentos. Há poucos dias, Edson e Hudson lançaram ‘Te Amei Pra…’, segundo single da carreira e que já faz parte do repertório.

A história de Edson e Hudson, considerada uma das mais bonitas e ricas do sertanejo, é contada em cada apresentação através das canções tão lindamente interpretadas. No repertório, todos os sucessos que o Brasil consagrou: ‘Azul’, ‘Galera Coração’, ‘Festa Louca’, ‘Rabo De Saia’, ‘Me Bate, Me Xinga’, ‘Vamos Fazer Festa’, ‘Te Quero Pra Mim’, dentre tantas outras.

Os riff’s inconfundíveis da guitarra de Hudson aliados a potência e afinação vocal de Edson, transformaram os irmãos em verdadeiros fenômenos da música popular brasileira.

No cenário, telões de LED reproduzem fielmente a representatividade da mistura explosiva e cheia de energia que levanta multidões, coleciona milhões de discos vendidos e músicas que se tornaram hinos. ‘Foi Deus’ é apenas delas.

Para homenagear grandes artistas e relembrar as próprias histórias pessoais e musicais, Edson e Hudson trazem para o show da ExpoMS Rural dois momentos extraordinários: Pequi do Goiás – ‘Entre Tapas e Beijos’, ‘Como Um Anjo’, ‘Ciúme Exagerado’ ‘Deixa Eu Te Amar’, ‘Porta-Retrato’, e o Momento Modão – ‘Boate Azul’, ’60 Dias Apaixonado’, ‘Ainda Ontem Chorei de Saudade’, ‘Viva a Vida’ e ‘Galopeira’.

No solo, Hudson promete um show a parte. Interpretando os clássicos de Dire Straits (Sultans Of Swing), Guns N’Roses (Sweet Child O’Mine) e The Godfather (tema de O Poderoso Chefão) mostra o porque é considerado um dos melhores guitarristas do mundo. “Falo que somos uma dupla sertaneja com atitude rock’n roll. Realmente é impossível ficar parado no nosso show”.

“Uma noite única e inesquecível é o que o público pode esperar. Será uma verdadeira pressão do início ao fim. Todos os nossos sucessos, além das novas canções, estão neste show que promete fortes emoções. No palco, eu e meu irmão fazendo aquilo que mais gostamos: cantar e tocar pra vocês”, encerra Edson.

