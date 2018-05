Eduardo Rocha, líder do MDB na Assembleia, anuncia que bancada deixa base de Reinaldo Azambuja

O MDB de Mato Grosso do Sul já definiu que terá um candidato próprio para disputar o governo do Estado, nas eleições de outubro próximo, o ex-governador André Puccinelli. Desta forma, o deputado estadual Eduardo Rocha, líder do partido na Assembleia Legislativa, anunciou que a bancada do MDB, a partir desta data, deixa a base de sustentação do atual governo de Mato Grosso do Sul.

O parlamentar usou a tribuna, expos a decisão e explicou o motivo. “Nos reunimos, toda a bancada, juntamente com o nosso líder maior, André Puccinelli e o senador Waldemir Moka e resolvemos por esta definição. MDB é 100% André Puccinelli, sempre foi e a partir desta data, a sigla, representada por sete deputados, se torna um partido independente nesta Casa”.

Eduardo Rocha deixou claro que isso não significa que a bancada fará oposição e muito menos que está sendo traíra. “Temos responsabilidade. Vamos discutir votação por votação em bloco e principalmente, agora que ganhamos a experiência do George Takimoto, iremos defender ponto a ponto, politicamente, o legado de André Puccinelli”.

O líder enfatizou também que em breve irão comunicar oficialmente a decisão, ao governador do Estado Reinaldo Azambuja.

Além de Rocha e Takimoto, já citados, fazem parte da bancada, os parlamentares Marcio Fernandes, Renato Câmara, Antonieta Amorim, Paulo Siufi e Junior Mochi, sendo este último o presidente da Casa de Leis.

Comentários