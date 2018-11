Eduardo Rocha participa de entregas em Costa Rica onde foi anunciado um ônibus com sua participação

O deputado estadual Eduardo Rocha esteve no município de Costa Rica, na sexta-feira (23), para prestigiar o anúncio de vários investimentos e diversas entregas para seus munícipes. Na ocasião foi anunciado a compra de um ônibus, que está em processo de licitação.

Este foi adquirido por meio de emenda do parlamentar, juntamente com outros deputados. Para esta compra, Eduardo Rocha destinou um total de R$ 30 mil, referente as emendas do ano de 2017, que segue sendo pago pelo governo do Estado.

“Todas essas entregas são resultados do trabalho de vocês, população querida de Costa Rica, estou falando de uma cidade forte, que tem um povo forte e ordeiro que se uniu para transformar essa cidade em modelo para outros municípios. Obrigado Costa Rica por ser o deputado Estadual mais bem votado aqui. Tenham certeza que esse crédito de confiança será muito bem aproveitado para melhorar ainda mais a qualidade de vidas da população”, disse o deputado.

Após ouvir o discurso do prefeito Waldeli dos Santos Rosa, pedindo para que interceda por Costa Rica junto ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, Eduardo Rocha respondeu, “Waldeli estive com governador e ele me afirmou que o gabinete dele, bem como todos os órgãos Estaduais, estão de portas abertas para você. A eleição passou e agora vamos trabalhar por este município tão querido, destacou Eduardo Rocha.

Somando todas as obras que foram inauguradas, que estão em andamento, as que foram lançadas e as que receberam ordem de serviço, além da entrega de veículos oficiais, e de aparelhos hospitalares, o prefeito Waldeli, o deputado Federal Geraldo Rezende, o deputado Estadual Eduardo Rocha e outras autoridades regionais e locais, entregaram um pacote com mais de R$ 84 milhões em investimentos para a Saúde, Infraestrutura, Assistência Social, Educação, Turismo, Saneamento, Agricultura e Desenvolvimento.

A solenidade foi realizada no Centro de Convivência do Idoso Nosso Sonho, que recebeu mais de 500 pessoas.

