Eduardo Rocha recebe apoio do prefeito, Paulo Tucura, de Ribas do Rio Pardo

O deputado estadual Eduardo Rocha foi até o município de Ribas do Rio Pardo, na tarde de quarta-feira (25), para se reunir com o prefeito da cidade, Paulo Tucura. Na ocasião, o chefe do executivo municipal declarou total apoio a pré-candidatura do parlamentar, que tem objetivo de buscar reeleição.

Durante a conversa, ambos aproveitaram para falar sobre a destinação de emendas do deputado e também sobre as melhorias e necessidades existentes no município. De 2014 a 2017, Eduardo Rocha destinou de emenda, um total de R$ 115.000,00.

Este valor foi utilizado para aquisição de parques infantis, material permanente para Escola Clinica e verba para ajudar na Saúde da prefeitura, entre outras aquisições. Alem disso, o parlamentar sempre que possível, está presente no município, para ouvir a população e prestigiar os principais eventos, como aniversário da cidade.

Comentários