Eduardo Rocha recebe apoio do vereador Cesar Nogueira, de Jardim, dobrando com George Takimoto

O deputado estadual Eduardo Rocha, juntamente com o colega de plenário e correligionário, George Takimoto, esteve na cidade de Jardim, nesta quinta-feira (10) para conversar com o vereador Cesar Nogueira, do PDT, onde receberam apoio para dobradinha.

Na ocasião ficou certo de que o parlamentar municipal irá apoiar as pré-candidaturas de Eduardo Rocha, que irá buscar sua reeleição e George Takimoto, que irá tentar uma vaga para deputado federal.

O vereador recebeu os deputados em sua cidade e acertaram o apoio político para a eleição deste ano. Eduardo Rocha é líder do MDB da Assembleia Legislativa e George Takimoto ingressou recentemente no mesmo partido, já que até então pertencia ao PDT, mesma sigla do vereador.

