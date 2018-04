Eduardo Rocha se reúne com diretoria do HRMS e discute as necessidades do hospital

O deputado estadual Eduardo Rocha, esteve no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), na tarde desta quinta-feira (19), pra uma reunião com membros da diretoria da instituição. Na ocasião falaram sobre a situação atual do local e suas necessidades.

O parlamentar ouviu atentamente e se colocou a disposição para que assim que possível ajudar o hospital por meio de suas emendas. Durante a conversa, Eduardo Rocha, afirmou que seu gabinete está a disposição do HRMS e destacou o bom trabalho que vem sendo feito.

“Vim conversar com a diretoria do hospital, coloquei meu gabinete e disposição. Falamos sobre as demandas Hospital Regional, que é uma grande instituição, um hospital organizado, que presta um relevante serviço para população sul-mato-grossense”, enfatizou.

Eduardo Rocha finalizou dizendo que vai continuar com seu trabalho e se comprometeu em verificar a possibilidade de destinar emenda sua, estadual, e buscar outras em Brasília.

Participaram da reunião, o diretor-presidente do hospital, Justiniano Barbosa, o diretor administrativo Jusceli Pereira, o gerente de contratualização, Edvaldo Mascarenhas, assim como Miriam Padial, Ramão Gonçalves e Flavio Cardoso, todos do setor de compras.

Créditos Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa Gabinete Deputado Eduardo Rocha

Comentários