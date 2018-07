Educandário Getúlio Vargas é contemplado com emenda parlamentar do deputado Amarildo Cruz

Um dos mais tradicionais centros de educação infantil de Campo Grande, o Educandário Getúlio Vargas foi contemplado com emenda parlamentar do deputado Amarildo Cruz (PT) no valor de R$ 20 mil.

Com o recurso, referente a 2016, a entidade sem fins lucrativos, que atende mais de 300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou que precisam de assistência enquanto os pais trabalham, adquiriu e instalou 24 câmeras de monitoramentos e quatro câmeras de infravermelho em sua sede localizada na região norte da Capital.

Segundo o parlamentar petista, a emenda destinada ao educandário garante mais um instrumento de segurança aos usuários. “As câmeras estão à disposição da entidade, que agora, conta com um eficiente mecanismo de segurança e proteção aos voluntários e alunos do Educandário Getúlio Vargas”, disse Amarildo Cruz.

O Educandário Getúlio Vargas é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, fundada em outubro 1943, e tinha a finalidade inicial de atender filhos saudáveis de pais portadores de hanseníase que estavam internados no Hospital São Julião, referência no Brasil até hoje no tratamento dessa doença. No começo funcionava como um internato e as crianças saíam ao completar a maioridade.

Hoje, a entidade presta serviço a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, na faixa etária de seis meses a 17 anos. Além do ensino regular, as crianças recebem atendimento médico, odontológico, psicológico, fonoaudiológico, entre outras ações.

