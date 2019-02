Eleições Cassems 2019 acontecem no dia 1º de março

As eleições Cassems acontecem no dia 01 de março de 2019 e é neste momento que o beneficiário da Caixa dos Servidores deve fazer valer o seu papel de dono do plano de saúde. Cerca de 50 mil associados titulares irão definir, por meio do voto direto, a administração da Cassems para o próximo triênio (2019-2022). Neste ano, as eleições serão disputadas com chapa única, contudo, isso não indica uma participação menor dos beneficiários. Mais que isso, é a oportunidade que o usuário do plano de saúde tem para ratificar o seu apoio e firmar mais esse compromisso com a Cassems para os próximos anos.

Estão aptos a votar os associados efetivos do Estado e aposentados em dia com as suas obrigações financeiras e com a situação cadastral, de acordo com o Art. 23 1ª do Estatuto. Para votar, o beneficiário deve procurar uma das 76 Unidades Administrativas da Caixa dos Servidores munido da sua carteira Cassems e de um documento com foto. Não estão aptos a votar os participantes (pensionistas, comissionados, convocados, todos os dependentes, conveniados municipais e reciprocidade).

A presidente da Comissão Eleitoral das Eleições Cassems, Jucli Stefanello, explica que a Caixa dos Servidores é uma democracia e a eleição é a oportunidade na qual o beneficiários tem de escolher seus representantes por meio do voto direto.

“A Eleição Cassems é o momento na qual o beneficiário pode se manifestar através do voto. Ela é importante para o beneficiário e para a administração. A Cassems é uma empresa de autogestão, com uma gestão participativa, na qual o servidor decide os rumos do plano de saúde. Esse é o momento onde ele tem de falar o quanto o plano é importante para ele, servidor. A vinda dele para votar demonstra a importância que a Cassems tem para o beneficiário”, avalia.

Chapa 1 – Inovar Sempre pra Fazer Mais

A eleição Cassems de 2019 terá chapa única. Encabeçada pelo atual presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, a Chapa 1 – Inovar Sempre pra Fazer Mais dará continuidade ao trabalho realizado pela diretoria e pelos Conselhos há 9 anos. Além do presidente, a Chapa 1 também mantém o 1º vice-presidente, Ademir Cerri, e o 2º presidente, Alexandre Jr Costa.

CHAPA 1: INOVAR SEMPRE PRA FAZER MAIS

Conselho de Administração:

– Presidente – Ricardo Ayache

– 1º Vice-Presidente – Ademir Cerri

– 2º Vice Presidente – Alexandre Junior Costa

Membros Titulares

– Roberto Magno Botareli Cesar

– Lauro Sérgio Davi

– Mario Sergio Flores do Couto

– Thiago Monaco Marques

– Lilian Olivia Aparecida Fernandes

– Robelsi Pereira

– Alexandre Barbosa da Silva

Membros Suplentes

– José Remijo Perecin

– Diego Fernando de Arruda Soares

– Alessandro Jacometo

– Ceres Gonçalves Pereira Zambon

– Jacilene Ferreira da Silva

Conselho Fiscal:

Membros Titulares

– Lucílio Souza Nobre

– Wilson Xavier Paiva

– Fabiano Reis de Oliveira

– Geraldo Celestino de Carvalho

– Priscila Lemos Wormsbecher

– Ricardo Alexandre Correa Bueno

Membros Suplentes

– Cláudio Mario Salvador Menezes de Souza Wilds Ovando Pereira

– Valdir Aparecido Reynaldo

– Andre Luiz Garcia Santiago

