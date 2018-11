Eleições da OAB/MS serão dia 20 de novembro

A Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato do Sul (OAB/MS), informa que estão mantidas as Eleições no dia 20 de novembro, próxima terça-feira. O Juiz Federal Pedro Pereira dos Santos manteve a data após o fornecimento da lista de advogados aptos a votar, bem como endereço de e-mail, cumprindo informações exigidas em mandado de segurança.

Assim, a OAB/MS comunica a todos os advogados aptos a votar que as Eleições para o triênio 2019/2021 para Presidente da Seccional e Subseções ocorrerão normalmente no dia 20, próxima terça-feira, das 9 às 17 horas.

A entrada para votação no Complexo OAB de Campo Grande será pela Rua Antônio Maria Coelho. O estacionamento estará liberado normalmente aos advogados, com vagas específicas para idoso e deficientes.

Créditos OAB-MS

