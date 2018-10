Eleito e 2º mais votado para estadual, Coronel David agradece números recordes e projeta desenvolvimento para MS

São exatos 45.903 votos de confiança em que a população de Mato Grosso do Sul depositou ao nome de Coronel David, tornando-o segundo candidato mais votado na disputa para deputado estadual em MS. Eleito, Coronel destaca que o trabalho por Mato Grosso do Sul começou em 2016, quando esteve na Assembleia Legislativa, representando a sociedade.

“Eu não tenho palavras para expressar tanta alegria e honra pelos mais de 45 mil votos em meu nome. Sei que esses números são fruto de um trabalho que começou lá atrás, enquanto fui deputado e estou pronto para representar todos os cidadãos que confiaram seu voto a mim. Eu estou feliz com o resultado, mas o que eu mais quero é representar bem o meu povo, e fazer um MS ainda melhor e mais seguro para todos nós”, disse Coronel David, ainda emocionado pela conquista.

Projetos para o legislativo

“Quero continuar fazendo um trabalho sério, honroso e comprometido com a segurança pública com a educação, e com a saúde para que nosso MS seja um Estado desenvolvido e produtivo. Vou representar muito bem os quase 46 mil eleitores que acreditam num trabalho sério, comprometido e de responsabilidade”, frisou David.

A “onda Bolsonaro”

Coronel David afirmou que não perderá tempo em ajudar na campanha do presidenciável Jair Bolsonaro no segundo turno. “Nosso trabalho começa hoje, e não vou medir esforços para fazer com que nosso presidente seja eleito. Os números mostram que o Brasil quer uma mudança de verdade, e essa mudança começará com Bolsonaro na presidência”, destacou Coronel David.

