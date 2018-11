Em 15 anos, Luz Para Todos já beneficiou cerca de 16 milhões de brasileiros

Cerca de 16 milhões brasileiros já foram diretamente beneficiados pelo programa Luz Para Todos, que completa 15 anos neste mês. Desde 2003, o projeto tem melhorado a vida de moradores das áreas rurais do País por meio do acesso gratuito à energia elétrica, essencial para o desenvolvimento econômico e social dos locais contemplados.

Apenas neste ano, mais de 53 mil novas ligações em domicílios foram realizadas no País, beneficiando 212 mil brasileiros. Em abril, o presidente Michel Temer prorrogou a iniciativa até dezembro de 2022, com o objetivo de atingir a meta de levar luz elétrica a mais 2 milhões de pessoas, entre ribeirinhos, pequenos agricultores, pescadores, quilombolas, índios, assentados e moradores de áreas isoladas.

Atualmente, a meta de atendimento já foi alcançada em 12 estados: Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Paraná (PR), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE) e São Paulo (SP).

Benefícios

A oferta de energia permite uma série de melhorias nas vidas das pessoas, em áreas como saúde, educação, emprego e segurança, entre outras. Moradora da comunidade Aracari, no Amazonas, Maria Luzia é um dos milhões de exemplos de como o programa pode mudar a realidade dos moradores das áreas rurais.

“Agora, quando a noite é muito quente, podemos usar o ventilador, e as crianças bebem água gelada para refrescar. Também conseguimos ir à igreja. Antes, nossos encontros de orações eram iluminados com motor, mas às vezes não tinha diesel”, revela.

O diretor do Luz Para Todos do Ministério de Minas e Energia (MME), Flamarion Souza Matos, também destaca a capacidade transformadora do projeto. “Quando a energia chega em qualquer comunidade, ela também gera riqueza emocional e espiritual. Além disso, traz renda para as pessoas, pois também vem com uso de eletrodomésticos como geladeira, máquina de lavar e televisão. As crianças têm o prazer de estudar em um ambiente mais apropriado, que antes era iluminado com lamparinas”, afirma.

Regiões isoladas

O programa tem evoluído para atender às áreas de difícil acesso. Nesses locais, o MME faz parcerias com a Eletrobras e com concessionárias locais para instalar mini usinas fotovoltaicas com placas solares.

Créditos Governo do Brasil, com informações do Ministério de Minas e Energia