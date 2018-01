Em 2017, Pedro Chaves ficou entre os cinco melhores senadores do Brasil

Pré-candidato à reeleição, Pedro Chaves (PSC) ficou em 5º lugar como o melhor senador do Brasil e em primeiro, como o melhor senador de Mato Grosso do Sul, durante o exercício parlamentar de 2017. A amostragem, do site Ranking dos Políticos, levou em conta a presença nas sessões, o uso de privilégios parlamentares, o número de processos judiciais e a qualidade legislativa. A pontuação é de grande relevância, pois mostra o comprometimento de Pedro Chaves com o trabalho desempenhado em Brasília, em prol do Estado e do Brasil.

Com quase dois anos de mandato, Pedro Chaves tem prestado relevante serviço no Senado. Além de atuar em 11 Comissões Temáticas que tratam de assuntos relevantes para a sociedade brasileira, ele foi relator de importantes projetos como a Medida Provisória para modernização do Ensino Médio nacional e o PLS 174/2016, que proíbe as operadoras de impor qualquer limite na Internet fixa.

Na pesquisa, consta que, no ano passado, o senador presenciou quase todas as sessões em plenário. Das poucas vezes que precisou se ausentar, ele apresentou justificativa. Outro quesito favorável a Pedro Chaves é o fato dele não possui contra ele, nenhum processo tramitando na Justiça. Conforme o site, os processos e justificativas apresentadas pelos parlamentares são analisados em parceria com o escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados.

Para o levantamento, também foram utilizados critérios como a formação (políticos com formação universitária ganham cinco pontos adicionais) e filiações partidárias (políticos que tenham permanecido sempre no mesmo partido ganham dez pontos). Formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, o senador também possui Pós-Graduação na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.

Com 133 pontos, Pedro Chaves ficou em 5º lugar no levantamento divulgado neste mês pelo site Ranking dos Políticos. Na primeira colocação está a senadora Ana Amélia (PP-RS), com 206 pontos. Em seguida vem o senador Lasier Martins (PSD-RS) com 203 pontos. Na 3º colocação ficou o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) que pontuou 165 e em 4º, figura o senador Reguffe (sem partido-DF), com total de 163 pontos.

