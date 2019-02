Em 4 meses, atendimentos na clínica da família do Nova Lima cresceram 52%

Inaugurada em agosto do ano passado, a primeira Clínica da Famílía de Campo Grande, no Bairro Nova Lima, é considerada um divisor de águas para a saúde pública do Município, em especial para a Atenção Primária, sendo considerada referência e modelo de excelência pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), braço da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A eficiência na assistência, consequentemente, revela um aumento no número de atendimentos, com maior resolutividade, o que significa que uma quantidade menor de paciente precisou ser encaminhado para uma outra unidade. Este resultado positivo é consagrado em números, quando comparado o período anterior e posterior à implantação.

Segundo dados da Coordenadoria de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), a partir da certificação da unidade, houve um aumento significativo nos atendimentos médicos, de enfermagem, na dispensação de medicamentos na farmácia da unidade e de outros serviços ofertados.

Para comprovar os resultados positivos, a Sesau adotou como parâmetro de comparação os meses de março a junho (período que antecedeu a efetivação da certificação) e de setembro a dezembro (meses posteriores a implantação). De julho até o final de agosto, a unidade passou pelo processo de adequação denominado “projeto piloto”, que foi a preparação da equipe para o novo modelo de acolhimento.

Quando analisado a quantidade total de atendimentos, o aumento foi de 52%, passando de 12.687 para 19.292. Este aumento também é perceptível nas consultas médicas, que cresceram 30%, saltando de 3573 procedimentos, entre março e junho, para 4623, entre setembro de dezembro.

Nas consultas com os profissionais enfermeiro, que consiste em identificar problemas de saúde, prescrever e implementar medidas com o objetivo de promoção, proteção, recuperação ou reabilitação do paciente, o salto foi exponencial: aumento de 490 %, passando de 755 para 4459 atendimentos.

As consultas de enfermagem são importantes, pois fortalecem o vínculo do paciente com a equipe da Clínica da Família, bem com os atendimentos prestados pelo os outros profissionais. O diferencial, neste caso, é que o enfermeiro orienta o paciente sobre os cuidados que este precisa adotar durando o dia-a-dia para ter uma melhora na qualidade de vida.

Nos procedimentos odontológicos, o aumento foi de 599 atendimentos, representando 58%, quando era 1034 e atingiu 1633. Na sala de vacina, foram atendidos 3.066 pacientes entre setembro e dezembro, ante os 1726 atendidos entre março e junho, representando um crescimento de 77%.

A unidade abrange os bairros Campo Verde e Nova Lima, totalizando mais de 10 mil pessoas na área de cobertura, possuindo três equipes de Saúde da Família, composta na totalidade por 47 profissionais nas seguintes categorias: 3 médicos, 3 enfermeiros, 3 odontólogos, 1 farmacêutico, 1 assistente social, 1 gerente, 3 auxiliares em saúde bucal, 6 técnicos de enfermagem, 4 assistentes administrativos, 17 agentes comunitários de saúde e 5 agentes de saúde pública.

Créditos: Assessoria da Prefeitura de CG

Comentários