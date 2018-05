Em audiência com ministro de Desenvolvimento, Fábio Trad luta por recursos para projetos sociais de Campo Grande

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) esteve na quarta-feira (2) em audiência no gabinete do novo ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, com a missão de solicitar recursos da União para importantes projetos da administração municipal de Campo Grande que beneficiarão cidadãos e cidadãs em estado de vulnerabilidade social na

capital do Mato Grosso do Sul.

“Agradeço o apoio fundamental do ex-ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra (MDB-RS). Foi uma audiência extremamente produtiva. Fui muito bem recebido pelo ministro Beltrame, que tem um enorme carinho por Campo Grande e por Mato Grosso do Sul e mobilizou a equipe técnica do Ministério já para as primeiras providências no sentido de viabilizar, senão todos, pelo menos grande parte dos pleitos”, celebrou o parlamentar que entregou oito projetos da administração municipal de Campo Grande diretamente ao ministro.

Entre os projetos da administração do prefeito Marquinhos Trad, cinco tem forte apelo econômico-social, de inclusão e geração de renda por estimular as inúmeras famílias que sobrevivem da agricultura familiar em Campo Grande bem como todo a cadeia produtiva do setor na capital: Implantação de mercados públicos; Fomento ao desenvolvimento da produção agropecuária da Agricultura Familiar; Estruturação de serviços de apoio técnico à piscicultura da agricultura familiar; Do campo à Mesa: comercialização da produção da agricultura familiar; e Fomento à produção de hortaliças e frutas orgânicas da agricultura familiar.

Já o Restaurante Popular Solidário atenderá os moradores dos grandes bolsões de vulnerabilidade socioeconômica de Campo Grande, sobretudo Caiobá, Lageado e Los Angeles, com boa alimentação a preços acessíveis.

Entre os projetos apresentados também estão o Centro-Dia do Idoso, que beneficiará pessoas com mais de 60 anos em situação de risco e carência social nas regiões de Anhanduizinho e Lagoa; e o Centro-Dia de Microcefalia, que oferecerá durante os períodos matutino e vespertino cuidados complementares e suplementares às crianças com tal condição neurológica e seus familiares. No local, uma ampla gama de serviços que

irão desde os cuidados básicos de vida diária, higiene, alimentação até vestuários, apoio de acessibilidade de comunicação, compreensão, visão e audição.

