Em convenção estadual, deputado Eduardo Rocha confirma sua candidatura a reeleição

Evento com centenas de pessoas e muita emoção. Assim foi a convenção estadual do MDB neste sábado (04), onde se confirmou o deputado estadual Eduardo Rocha como candidato a reeleição, juntamente com a senadora Simone Tebet como candidata ao governo e o promotor de justiça Sérgio Harfouche como vice.

O parlamentar Eduardo Rocha está em seu segundo mandato e irá buscar o terceiro. No local ele destacou que objetiva dar continuidade ao seu trabalho na assembleia legislativa, levando melhorias para Mato Grosso do Sul.

“Sou candidato a reeleição e quero muito continuar com meu trabalho como deputado. Agora com o anúncio em convenção e em alguns dias a campanha liberada vamos visitar vários municípios do Estado e saber de suas necessidades e melhorias”, enfatizou o deputado.

Com relação a senadora, Eduardo Rocha diz ser um orgulho tê-la como candidata ao governo, após pedido do nosso líder maior André Puccinelli. “Vamos honrar o nome de André e seu trabalho”, destacou. Para o senado, MDB terá Waldemir Moka buscando a reeleição.

Com o anúncio dos nomes, agora o partido tem 24 horas para enviar a ata da convenção para o TRE e então até dia 15 deste mês deve ser feito o registro da candidatura de todos os candidatos, para que dia 16 se inicie a campanha eleitoral, por um prazo de 45 dias.