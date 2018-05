Em debate sobre violência, Dr. Sami defende ações voltadas ao resgate das famílias

Resgate da família, do respeito e da educação. Essa é a base para promover a fraternidade e evitar a violência, segundo o vereador Dr. Wilson Sami (MDB), que na segunda-feira (23) integrou a mesa de debates da Audiência Pública”Fraternidade e Superação da Violência”, promovida pela Câmara Municipal, em conjunto com a Arquidiocese de Campo Grande.

Durante sua explanação, Dr. Sami pontuou questões como a falta de atenção das famílias com as crianças e jovens, o que acarreta em casos de violência. “A família não tem mais tempo para os filhos, estamos gerando crianças e jovens sem limite, que querem ter tudo e quando não conseguem parte para a violência. Educação não se aprende na escola, isso vem de berço e esse berço precisa ter valor, dignidade e os ensinamentos de nossos antepassados sobre disciplina e limites. Precisamos resgatar os valores que se perderam”, avaliou o vereador.

Com a participação de representantes da sociedade civil, parlamentares, representantes da Segurança Pública e do Arcebispo Metropolitano Dom Dimas Lara Barbosa, as apresentações de todas as partes enfatizaram a importância da promoção da igualdade e da educação. “É essencial investir na educação e no fim da desigualdade e isso começa no combate à corrupção, já que o cidadão que está na comunidade, ao ver maus exemplos vindos de cima, não tem referência ética e moral para proceder como cidadão de bem”, destacou o major da PM (Polícia Militar), Antônio Pereira Neto.

O major revelou ainda que, segundo estudos recentes, confirmados por pesquisa realizada para conclusão de seu trabalho de graduação, os jovens estão envolvidos na maioria absoluta de casos de violência. “Os jovens estão envolvidos em percentuais muito maiores de criminalidade que as demais faixas etárias. O jovem no Brasil e em toda América Latina é o que mais mata e o que mais morre. Isso vem da desigualdade, não só econômica, mas social, de cultura e lazer, finalizou.

O Arcebispo Metropolitano Dom Dimas Lara Barbosa sugeriu a criação de um serviço único de segurança, que facilite o acesso da população em casos de denúncias e pedidos de socorro. “Fica como sugestão para Campo Grande ser pioneira em uma ação que pode ser exemplo para o País, um número unificado, que facilite acesso à Segurança Pública”, defendeu.

Presidente da Frente Parlamentar da Família, na Casa de Leis, Dr. Sami propôs atuação junto às famílias. “Temos que resgatar e ir ao encontro das famílias, me proponho a isso, esse trabalho direcionado à educação e apoio familiar”, finalizou.

