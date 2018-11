Em dia de chuva, água inunda escola no bairro Santo Antonio e moradores pedem ajuda a vereador

A convite do presidente do bairro Santo Antonio, João Tomicha, o vereador Otávio Trad (PTB) visitou nesta sexta-feira (23) a Escola Municipal Manoel Inácio de Souza para ver de perto os danos causados por alagamento ocasionado em decorrência da chuva.

De acordo com o líder comunitário, o problema é antigo. “Há muitos anos isso acontece no bairro, principalmente, na Rua Afrânio Peixoto que é a rua da escola. Toda vez que chove, a rua alaga e agia chega na altura do joelho, e invada a escola, principalmente, a quadra.”

O vereador foi recebido pela diretora da escola, Rosângela de Oliveira Silva, que relatou as dificuldades enfrentadas pelo corpo docente e pelos alunos em dias de chuva. “A água invade a área externa onde fica a quadra e pátio, e entra também em salas de aula e na biblioteca, nem podemos mais deixar livros na parte inferior das estantes, pois molha tudo, e nos dias de chuva os pais não conseguem chegar até a escola para buscar seus filhos, da última vez que choveu alguns carros tiveram de ser guinchados”, explica.

“A questão não apenas o problema da escola, todo bairro tem sofrido com as inundações, por isso vamos acionar a Águas Guariroba e verificar com Executivo Municipal o que pode ser feito para solucionar o problema”, afirma o vereador.

