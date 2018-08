Em Dourados, ações melhoram qualidade de vida da população

Agora na condição de candidato à reeleição, o governador Reinaldo Azambuja volta a Dourado nesta sexta-feira (24), onde cumpre extensa agenda (confira abaixo) .

A presença do Governo do Estado em Dourados tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida da população. Investimentos vêm sendo feitos tanto em obras que podem ser vistas por todos os cantos do município como debaixo da terra, onde o saneamento avança com a ampliação da rede coletora para atingir 98% dos domicílios.

O município é o segundo maior de Mato Grosso do Sul com população estimada pelo IBGE em 21.8069 habitantes. “O Governo está presente em Dourados para melhorar a vida da população”, afirma o governador Reinaldo Azambuja, candidato a reeleição neste ano.

Considerado de grande importância para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, Dourados conta com dezenas de obras de infraestrutura já concluídas, em andamento e em fase de licitação feitas com recursos próprios do Estado e repassados como contrapartida a projetos com o Governo Federal.

Um delas atende o setor da saúde. Foi feita a primeira licitação e o governo do Estado deve assinar ordem de serviço para o início da construção do Hospital Regional da Grande Dourados. “Era um sonho de vocês e um sonho nosso também. No início do governo tivemos que resgatar, através do deputado Geraldo Resende, o dinheiro do governo federal que foi perdido no governo passado. Colocamos mais recurso em contrapartida para o início das obras desse hospital que vai ser o polo de atendimento de média e alta complexidade”, afirma o governador Reinaldo.

