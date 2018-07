Em Dourados, Coronel David se reúne com DOF em busca de melhorias na região

Uma das prioridades de Coronel David é ver de perto as necessidades que a população precisa

O pré-candidato a deputado estadual Coronel David continuou nesta terça-feira (17) sua caminhada por diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Entre eles Dourados e Amambai, onde conversou com os moradores, participou de um evento com seus irmãos de farda da Polícia Militar e se reuniu com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) para saber mais sobre as demandas e a realidade local.

“Estive em Dourados, onde prestigiei a solenidade de Formatura do Curso de Formação de Cabos da Polícia Militar de MS, onde tive a honra de ser patrono da turma do 7º e 8º Pelotão – “Tropa Azul Petróleo”. Além disso, aproveitei a oportunidade para visitar alguns amigos, conversar com lideranças comunitárias e rever alguns companheiros do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Polícia Militar. Esse é o nosso trabalho, caminhar junto à população do nosso Estado”, frisou Coronel David.

Nesta quarta-feira (18) David continua suas visitas em Tacuru, Paranhos e Sete Quedas e na quinta-feira (19) em Coronel Sapucaia.

Comentários