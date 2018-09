Em Dourados, Renato Câmara destaca preparo de Mochi para administrar MS

Mesmo com o frio de 10°C, douradenses compareceram em peso à reunião promovida pelo MDB e que contou com a participação do candidato a governador Junior Mochi e do senador Waldemir Moka

O frio intenso e a chuva de domingo (2) não foram motivos para impedir os douradenses de conhecer mais de perto as propostas dos candidatos da coligação “Amor, trabalho e fé”. A reunião com os candidatos do MDB atraiu quase 300 pessoas ao comitê de campanha do deputado e candidato à reeleição Renato Câmara. O encontro contou ainda com a presença do candidato a governador Junior Mochi, do senador e candidato à reeleição Waldemir Moka e dos candidatos locais do partido a deputado estadual e federal do partido.

Anfitrião da noite, Renato Câmara fez questão de elogiar o interesse dos douradenses pela política. “Que alegria, que grande satisfação numa noite fria e chuvosa e tê-los aqui conosco, isso é motivo de muita honra. Eu quero dizer o meu muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para poder estar aqui e falarmos de algo muito importante e que está relacionada com a vida de todos nós, que é a política, falar sobre aquilo que queremos para o futuro, e da boa política que é o que estamos fazendo”, afirmou Renato Câmara.

O deputado e presidente do MDB de Dourados também destacou aos convidados o seu voto de confiança à candidatura de Junior Mochi ao governo do Estado. Segundo Renato, Mochi tem experiência administrativa e política comprovada e já demonstrou todo seu preparo para comandar um novo projeto de desenvolvimento pata Mato Grosso do Sul.

“Junior [Mochi] é meu colega de Assembleia e conduz com maestria os trabalhos do Legislativo estadual. Como presidente da Assembleia Legislativa, promoveu uma grande reestruturação administrativa na Casa, cortando custo e dando transparência a todos os atos. Foi realizado o primeiro concurso público da história da Assembleia e o ponto eletrônico foi implantado para servidores e deputados. Na gestão do Junior Mochi, a Casa economizou quase R$ 100 milhões em despesas e devolveu esses recursos ao Estado para serem aplicados em saúde, educação e infraestrutura. Ações como essas demonstram todo o potencial de gestão e evidencia todo o preparo do Junior Mochi para conduzir os caminhos do Estado pelos próximos quatro anos”, disse Câmara.

Na ocasião, Renato Câmara também debateu com à população importantes temas como saúde, educação e assistência social, áreas que os representantes do MDB têm trabalhado com determinação, além de apresentar a história e as ações de Junior Mochi. “Nós temos que nos permitir mudar, ter a coragem de dar oportunidade para o novo, porque se deixarmos como está, as coisas tendem a piorar”, disse o candidato a deputado estadual Renato Câmara.

Mochi falou que a saúde será prioridade em seu governo e reforçou seu compromisso com o sul-mato-grossenses em especial com Dourados e região. “Eu tenho a certeza de que nós estamos no caminho certo e tomamos a decisão certa. Quero demonstrar pra vocês que é possível fazer uma administração honrando os compromissos que fazemos”, finalizou Mochi.

Na manhã desta segunda (03), Renato Câmara e Junior Mochi continuaram em Dourados onde participaram de reuniões com eleitores e visitaram rádios e jornais da cidade.

