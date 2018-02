Em formato digital, todos os seus documentos ao alcance das mãos

Mais um passo foi dado nesta segunda-feira (5) em direção a um Brasil mais moderno e mais eficiente. Lançado em fase de testes, o Documento Nacional de Identificação (DNI) vai reunir diferentes registros civis em um único documento, totalmente digital e acessado por meio de um aplicativo disponível para os sistemas operacionais iOS e Android.

Esse é resultado de um esforço conjunto entre os três poderes e terá como base as informações biométricas dos cidadãos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com a digitalização de papéis como CPF, titulo eleitoral e até certidão de nascimento, haverá mais conforto para o cidadão e mais eficiência por parte do serviço público.

Segurança e eficiência

“Desaparecem as possibilidades de fraude de dupla e tríplice identidade […], por isso, os serviços públicos também vão poder ser prestados com maior confiabilidade”, afirmou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, em entrevista ao Governo do Brasil.

Durante evento no Palácio do Planalto, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, acrescentou que o documento se enquadra nos dias atuais: moderno e econômico. “O custo desse documento será de R$ 0,10 por habitante”, disse.

CRÉDITO: Governo do Brasil, com informações do Ministério do Planejamento

Comentários