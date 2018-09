Em primeira reunião com eleitores, Delcídio se emociona com recepção

“O êxito não é definitivo, e o fracasso não é fatal: o que conta é a coragem para prosseguir adiante”. Foi com a frase, atribuída a Winston Churchill que Delcídio do Amaral, candidato ao Senado pelo PTC finalizou a primeira reunião pública da campanha.

O encontro, que reuniu apoiadores a Delcídio e a candidatos à Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, foi marcado pela emoção do ex-senador. “Começo respondendo o porquê de querer ser candidato. E respondo: porque me roubaram o mandato. Roubaram o mandato de alguém que recebeu 828 mil votos”.

Mais que ingressar novamente no processo democrático, Delcídio quer retomar o trabalho em benefício a Mato Grosso do Sul. “Trouxe mais de R$ 2 bilhões para Mato Grosso do Sul em 13 nos de Senado. Não há uma cidade, um distrito, um assentamento, um quilombola, que eu não tenha visitado e que não tenha trazido recursos”.

Preocupado com o futuro do Estado, Delcídio afirmou que é preciso reforçar o Senado e, mais uma vez, garantir o atendimento do povo sul-mato-grossense por aquela casa. Ele também ficou feliz com o reconhecimento dos sul-mato-grossenses que demonstraram 14% de preferência pelo seu nome segundo a pesquisa Ibope.

“É sinal de reconhecimento e que eu deveria voltar mesmo. Não tenho essa obrigação de ganhar, mas voltei porque provei minha inocência e que posso representar nosso povo”, afirmou.

