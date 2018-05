Em reunião com Paulo Corrêa e Marcelo Ascoli, Longen apresenta projeto de reforma do Sesi de Sidrolândia

O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen, apresentou o projeto de reforma e modernização da unidade do Senai do município durante reunião com o deputado Paulo Corrêa, o prefeito de Sidrolândia Marcelo Ascoli e a primeira-dama Ana Lídia Ascoli. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (10/05), na Casa da Indústria em Campo Grande.

As melhorias na unidade haviam sido solicitadas pelo parlamentar e pelo prefeito durante visita de Paulo Corrêa e Sérgio Longen em agosto do ano passado na cidade.

Na reunião, Paulo Corrêa, que é presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa, destacou a importância do projeto e anunciou outras ações voltadas para Sidrolândia.

“Além do projeto desenvolvido pela Fiems para o Senai e a questão da Cooperalfa, ficou acertado que na próxima agenda com o governador Reinaldo Azambuja vamos pedir a priorização do asfalto de aproximadamente cinco quilômetros do trecho que dá acesso ao frigorífico Balbinos. São pautas de suma importância para geração de emprego e renda e para o desenvolvimento econômico de Sidrolândia”, concluiu.

De acordo com Longen, o Senai de Sidrolândia, receberá investimento da ordem de R$ 3,3 milhões. “Quando visitamos Sidrolândia, entendemos a necessidade de fazer novos investimentos, melhorando as instalações da unidade e modernizando a estrutura. Na época, assumi o compromisso de avançarmos nesse projeto, que foi apresentado nesta quarta-feira ao prefeito e o deixou muito contente porque não só atenderá as demandas das indústrias da região, mas também levará desenvolvimento para a cidade”, disse Sérgio Longen.

Sérgio Longen disse ainda que Marcelo Ascoli também solicitou apoio da Fiems junto a Cooperalfa, subsidiária do Grupo Aurora, para instalar em Sidrolândia a integração de suínos.

“Vamos tentar viabilizar esse projeto, contando com apoio do deputado Paulo Corrêa e do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck”, finalizou Longen.

Já o prefeito Marcelo Ascoli agradeceu o esforço em prol do desenvolvimento industrial de Sidrolândia e apresentou outras demandas locais.

“A Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi, que está sendo muito útil para a comunidade, passou por uma reforma recentemente e a unidade do Senai também precisava disso. Quando o presidente Sérgio Longen esteve lá, ele percebeu a necessidade e essa obra vai ser muito importante para a população de Sidrolândia”, explicou.

