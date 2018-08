Em reunião, Fórum dos Servidores busca compromissos para o funcionalismo, com candidato ao Governo Junior Mochi

Nesta terça-feira (21), o candidato a deputado federal Tenente Monaco (PHS), intermediou a reunião entre o candidato a governador do Estado Junior Mochi (MDB), e o Fórum dos Servidores Públicos de MS, para ouvir as reivindicações, as necessidades e as melhorias que a categoria necessita.

Tenente Monaco é candidato a deputado federal, e exerceu a função de coordenador do Fórum dos Servidores, entidade que representa 70 mil servidores, e tem uma história de lutas em favor dos direitos salariais e pela valorização do funcionalismo.

“Nossa candidatura representa o foco de resistência na luta pelos direitos do servidor público, pelo cidadão de bem que está acuado pela falta de investimento na segurança pública. Tivemos uma excelente receptividade das lideranças que aderiram ao projeto de deputado federal, do Tenente Monaco, rumo a Câmara Federal, para defender os nossos interesses, principalmente da Reforma Previdenciária, pois sabemos que independente do Presidente da República que for escolhido, teremos que enfrentar esse debate e precisamos de pessoas compromissadas para defender a nós, servidores públicos, mas principalmente para lutar em favor dos interesses da sociedade brasileira. ” Frisou Monaco.

Tenente Monaco: A voz do servidor público!

“Como é sabido existe uma política de demonização do serviço público, proposta pelos governos. No Estado não é diferente, o atual governo tem criticado veementemente os servidores, colocando-os como seres privilegiados, os quais precisam ter tratamento igual, isso é uma inverdade. O servidor historicamente tem trabalhado por Mato Grosso do Sul de maneira incansável, onde temos hoje um quadro deficitário de funcionários, servidores se desdobrando, desde a área da saúde, educação, segurança, assistência social, para realizar um trabalho de qualidade. Em geral os governos, tem gerido mal os recursos públicos, seja por corrupção ou desleixo com os impostos do cidadão, colocando a culpa de sua incompetência no servidor público. Temos que fazer um grande debate sobre a importância do trabalho do servidor público para população, e a necessidade de valorizar a categoria, bem como demonstrar a classe política que temos a nossa forca, e que podemos fazer algo melhor para nosso Estado. ” Pontuou Tenente Monaco.

Após essa reunião, Tenente Monaco participou do lançamento oficial da candidatura do candidato de sua coligação ao Governo do Estado Junior Mochi.