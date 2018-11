Em sessão ordinária, jovens deputados debatem sobre câncer de próstata

Prevenção ao câncer de próstata foi o centro das discussões da sessão ordinária do Projeto Parlamento Jovem, realizada na tarde desta segunda-feira (5) no Plenário Deputado Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os trabalhos se iniciaram com palestra sobre o tema, proferida pelo médico urologista Jamal Mohamed Salem.

As explanações do médico se inserem no conjunto de ações concernentes ao “Novembro Azul”, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. Salem explicou aos estudantes conceitos relativos ao tema, tipos de doenças, necessidade da prevenção e tratamento.

“A próstata – definiu o médico – é uma glândula, localizada abaixo da bexiga, com duas importantes funções: a de defesa e de produção do líquido seminal”. Em relação à primeira finalidade, o urologista explicou que a próstata impede a passagem de bactérias, o que pode ser comprometido com a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis. A glândula também produz o líquido seminal, parte sem espermatozóide e que corresponde a 97% do sêmen. “Por isso, quem opera da próstata deixa de ejacular”, detalhou.

O médico mencionou as doenças comuns relacionadas à próstata: uretrite (inflamação ou infecção do canal da uretra), prostatite (inflamação da próstata), hiperplasia prostática (aumento do volume da próstata e decorrente fechamento do canal da urina), tumor benigno e o câncer. “Quando não são tratadas, as outras doenças podem se transformar em câncer”, alertou.

De modo geral, as doenças referentes à próstata têm como sintomas, de acordo com a explanação do urologista, a incontinência urinária, infecção, fluxo urinário fraco e gotejamento depois da urina. Ele enfatizou que qualquer homem, sobretudo a partir dos 40 anos, mesmo que não sinta esses sintomas, deve procurar o médico ao menos uma vez por ano.

O palestrante citou que há os exames Antígeno Prostático Específico (PSA) – que mede a quantidade de enzimas produzidas pela próstata – e o ultrassom. “Mas o melhor exame é o do toque”, ponderou. Isso porque o toque permite a percepção de eventual tumor. Quando os dois primeiros exames detectam alguma alteração, o paciente, necessariamente, fará o de toque.

O câncer de próstata, conforme dados apresentados por Jamal Salem, é o segundo que mais mata homens no Brasil. “São aproximadamente 100 mil mortes por ano”, informou. “Essa incidência começa a cair, porque há maior atenção dos homens à prevenção”, notou. “Quanto mais cedo o homem procurar o médico, maior a chance de cura”, finalizou o palestrante.

Sessão ordinária

Estudantes durante a sessão desta segunda do Parlamento Jovem

Encerrada a palestra, iniciou-se, efetivamente, a sessão. A mesa foi composta pelos deputados Claézio Aquilies Gomes, que presidiu a reunião, Jéssica Cristina da Silva e Petrick Alexandre Quintana Santos.

Depois da leitura da ata da sessão anterior, seguiu-se para a segunda parte do pequeno expediente, mas não houve oradores. No grande expediente, o deputado Petrick Santos ocupou a tribuna para falar sobre a importância do cuidado do homem com a saúde, desde a adolescência. Ele se referiu, de modo específico, ao câncer de próstata. O estudante ressaltou o costume das mulheres de cuidar da saúde e completou que os homens deveriam seguir o exemplo delas.

Nas explicações pessoais, discursaram os deputados Natállia Braga e Guilherme Santana. Ela agradeceu por ter sido selecionada para participar na 15ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro, realizada na Câmara Federal de 1º a 5 de outubro. Também enfatizou a importância da maior presença da mulher nos espaços de poder. “Não elegemos nenhuma mulher para a Assembleia Legislativa”, lembrou. “Já havia um número reduzido de mulheres nesta Casa; agora só haverá homens”, completou.

Já o estudante Guilherme Santana falou sobre as eleições presidenciais, afirmando que está entre os que torcem para que Jair Bolsonaro faça um bom governo. Ele encerrou seu discurso com o lema da campanha do candidato do PSL: “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”. Nada mais a ser tratado, o deputado Claézio Gomes encerrou a sessão. A próxima reunião ordinária do Parlamento Jovem está agendada para o dia 3 de dezembro.

