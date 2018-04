Em seu gabinete, Eduardo Rocha recebe visita do vereador de Bataguassu, Cesar Martins

Em seu gabinete, nesta manhã de segunda-feira (16), o deputado estadual Eduardo Rocha, recebeu o vereador de Bataguassu, Cesar Martins, que é de seu mesmo partido, MDB.

Na ocasião, ambos falaram sobre a situação de modo geral em que se encontra o município, especialmente sobre a infraestrutura da cidade e a possibilidade do parlamentar destinar emendas para Bataguassu, neste ano de 2018.

O vereador e o deputado também falaram sobre a audiência pública que ocorre nesta data, na Assembleia Legislativa. A mesma tem por objetivo discutir sobre “Impactos na Extração do Gás de Xisto em MS”.

Esta é uma proposição do parlamentar Amarildo Cruz, do PT e surgiu pela preocupação após Petrobrás ter arrematado o bloco de exploração da Bacia Terrestre do Paraná, que engloba vários municípios do Estado, em setembro do ano passado.

Créditos Jornalista Mariana Anjos / Assessoria de Imprensa / Gabinete Deputado Eduardo Rocha

