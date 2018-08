Em solene, Enfermeira Cida Amaral homenageia Professor João Rocha e Valmir Faleiros

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), fez homenagem aos maçons na sessão solene em comemoração ao dia do Maçon nesta quarta-feira (29). A data, celebrada oficialmente no dia 20 de agosto, foi instituída no município por meio da Lei n° 4.981/11, de autoria do vereador Prof. João Rocha. No evento, foi destacada a importância das contribuições dos maçons na sociedade, pelos atos de filantropia.

O vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis, afirmou sobre a felicidade em pertencer à Maçonaria, o que é uma obrigação com a sociedade. Falou também da universalidade das ações dos maçons. “Aqui preciso revelar o segredo maçônico, o que mais gostamos de fazer: a filantropia, o amor ao próximo. Estou revelando os segredos, que consistem em participar ativamente da vida em sociedade, procurando fazer o bem de forma universal”, afirmou.

Para o Grão Mestre da Grande Loja Maçônica, Wagner Augusto Andreasi, destacou a importância de falar em nome das três potências maçônicas de Mato Grosso do Sul e fez um retrospecto da história da Maçonaria, exaltando o significado dessa instituição milenar, cuja data de formação é imprecisa justamente por ter sido secreta e sigilosa em tempos remotos, não havendo registro da forma atual, documentado. Relembrou o conceito da maçonaria “ordem universal formada por homens de todas as raças, credos, nacionalidades, acolhidos por iniciação ou congregados em Lojas, nas quais, por métodos ou meios racionais, auxiliados por símbolos e alegorias, estudam e trabalham para construção de uma Sociedade Humana”, disse.

Para a vereadora Enfermeira Cida Amaral, a homenagem aos maçons, demonstra a valorização de uma sociedade fraternal secreta e filosófica, que é o que eles representam. “como a filosofia interna é um mistério, que inclusive tem seu valor, posso falar do pouco que conheço de pessoas ilustres participantes da maçonaria, meus homenageados de hoje, por exemplo, são pessoas admiráveis na sociedade por suas atuações em defesa da coletividade e exercício da caridade. O Professor João Rocha é um guerreiro, íntegro, ético, que busca pautar as ações na presidência desta Casa de Leis com dedicação e afinco, sendo motivo de orgulho a todos os pares, não diferente é o Valmir Faleiros, um grande parceiro da Santa Casa de Campo Grande, onde na condição de chefe do serviço de tratamento de queimaduras pude contar com a presente e constante colaboração do mesmo, o que proporcionou benefícios sem medida aos pacientes vítimas de queimaduras e suas famílias, que permanecem grande período de tempo na internação. Quanto à Maçonaria, o que é demonstrado nos desperta admiração e orgulho, nos resta parabenizar esse grupo de pessoas que dedicam sua vida a melhorar a vida em sociedade” finalizou a vereadora.

