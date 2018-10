Em solenidade alusiva ao Dia do Médico, Dr. Sami é homenageado pelos 37 anos de dedicação à medicina

Com 37 anos de dedicação à medicina, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) foi homenageado na noite desta quarta-feira (24) com a Medalha Legislativa Dr. William Maksoud, em Sessão Solene na Câmara Municipal de Campo Grande.

O reconhecimento veio por parte do também vereador, Veterinário Francisco, que decidiu homenagear Dr. Sami por sua dedicação. “O Dr. Wilson Sami é um homem dedicado que trabalha com amor pela profissão. Um homem com Deus no coração que veio ao mundo para ser um seguidor de Jesus Cristo nas suas obras, pois Jesus foi o médico dos médicos e o Dr. Sami faz através da sua profissão o que Jesus fez na terra. Fazendo bem as pessoas tanto físico como espiritual. A medicina que o Sami faz é uma medicina de qualidade e humanizada. Como colega de parlamentar nos vemos que o Sami coloca o coração em primeiro lugar nas suas decisões e sempre prezando pelas pessoas, sendo fiel aos seus princípios”, explica o vereador veterinário Francisco.

Emocionado, Dr. Sami, que na Câmara Municipal atua em defesa da saúde e da valorização dos profissionais da área, destacou a importância da atenção à classe médica. “O médico tem que lutar por seu reconhecimento. Pela sua importância na sociedade, ele precisa receber uma remuneração justa e condições dignas de trabalho. Hoje, me sinto honrado pela homenagem do vereador veterinário Francisco e creio que a recebi por uma carreira pautada na técnica e no bom-senso”, avalia Dr. Sami.

Sobre o homenageado – Dr. Wilson Sami é formado há 37 anos pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Há 35 anos atua na UBS do bairro Silvia Regina, onde exerce com amor e dedicação sua função de ginecologista e obstetra. Além das consultas, Dr. Sami realiza palestras gratuitas para as pacientes sobre prevenção ao câncer de mama e amamentação.

Além da especialização em Ginecologia e Obstetrícia, o homenageado possui pós-graduação em Administração Hospitalar e Sexologia para adultos e adolescentes.

A solenidade foi realizada em alusão ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro. Além do Dr. Sami, outros 58 médicos receberam reconhecimento por sua atuação profissional em Campo Grande.

Comentários