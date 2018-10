Em solidariedade a vítimas de alagamentos causados pela chuva, Carlão visita família

A forte chuva que caiu na tarde da última quarta-feira (3), causando vários estragos na Capital, também preocupou o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Carlão é morador da Região Norte há mais de 30 anos e conhece bem a realidade das imediações, por isso, visitou ontem mesmo as ruas do Bairro Nova Lima indo à casa da família da dona Maria e do seu Adilson, que moram na Rua Marques de Herval.

“Eles tiveram a casa inundada durante a forte chuva que caiu ontem à tarde. Através deles, presto minha solidariedade a todos que sofreram algum transtorno por causa chuva e especialmente aos moradores da periferia que são sempre os que mais sofrem com essas perdas. Estou ajudando a essa família com colchão e alimentos, mas permanecerei lutando para que possamos evitar essas situações, para que nenhuma família tenha que passar por esse trauma”, postou Carlão nas redes sócias com um vídeo mostrando a casa inundada.

Carlão mencionou que a pavimentação e drenagem da região vão prevenir esse tipo de alagamento e que é preciso levar a infraestrutura cada vez a todas as regiões da cidade “para que famílias não tenham que passar por essa triste situação”.

Créditos Janaina Gaspar / Assessoria de Imprensa do Vereador

Comentários