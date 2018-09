Em Três Lagoas, Eduardo Rocha reúne cerca de 700 pessoas em lançamento de sua campanha

Se sentindo de fato em casa, com muitos amigos, parceiros e muita emoção e alegria. Desta forma foi o lançamento da campanha do deputado estadual Eduardo Rocha, candidato a reeleição, na noite desta quarta-feira (12), em Três Lagoas. Na ocasião, cerca de 700 pessoas estavam presentes.

A grande reunião contou com a participação dos vereadores de Agua Clara, Elizeu Pereira e Xucra; o de Santa Rita do Pardo, Nide e Pastor João Leite, os de Aparecida do Taboado, Gilson de Oliveira, Lolozinho e Rodrigo do Chapéu, de Cassilândia, Fião e Valdeci, de Três Lagoas, Rialino e Tonhão, de Inocência, Danusa, de Brasilândia, Neia e Dominguinhos e de Paranaíba, Binga, Jalmir e Andrew Robalinho.

Entre os prefeitos estavam o de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura, a esposa do prefeito de Brasilândia, Dr. Antônio de Pádua, Cibele, o representando, o de Costa Rica, Waldeli Rosa, licenciado para coordenar a campanha de Junior Mochi, candidato ao governo pelo MDB, partido de Eduardo Rocha. Quem também esteve presente foi o vice-prefeito de Selvíria, Branco.

Além de Mochi, sempre ao lado de Rocha, por serem parceiros na política e na vida, estavam o candidato ao senado do MDB, Waldemir Moka, que busca reeleição e o candidato a deputado federal, Idevaldo Claudino. Outra presença ilustre foi da senadora Simone Tebet.

Eduardo Rocha, em seu discurso, agradeceu todos os presentes pelo apoio e disse que quer continuar trabalhando por Três Lagoas e por todo Mato Grosso do Sul, mas que para isso ele precisa continuar na Assembleia Legislativa.

“Nesses meus quase dois anos de mandatos pude atuar no combate as drogas e trabalhei fortemente para trazer indústrias para nosso Estado. Quero dar continuidade aos meus projetos e para isso preciso do apoio de todos”, destacou o parlamentar, bastante aplaudido.

Eduardo Rocha foi eleito pela primeira vez em 2010, quando recebeu 25.428 votos e reeleito em 2014 com 30.873 votos. Em todo este período, de 2011 até este ano, ele foi escolhido como líder da bancada do MDB, estando na função pela 8ª vez.

O parlamentar concorre à reeleição com o número 15123, juntamente com Junior Mochi, candidato ao governo com 15 e Waldemir Moka, que concorre à reeleição no senado, com o 151. Idevaldo Claudino concorre com o número 1588.

